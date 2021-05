Etisk Råd-formand: Coronapas presser folk i deres vaccinevalg

Der vil blive tale om en frivillig ordning.

Men reelt vil valget ikke nødvendigvis være frit, mener Anne-Marie Gerdes, som er formand for Etisk Råd.

- Der er jo den gulerod, at man kan få et coronapas, hvis man er vaccineret. Så kunne man godt forestille sig, at man kunne være mere forhippet på at vælge vaccinen til og se bort fra bivirkninger og ulemper, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har taget vaccinen fra Johnson & Johnson og den fra AstraZeneca ud af det danske vaccinationsprogram, fordi der er risiko for bivirkninger som sjældne, men alvorlige blodpropper.

Bivirkningen er blevet døbt Vitt (Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni). Sundhedsstyrelsen anslår, at det forekommer ved cirka 1 ud af 40.000 vaccinerede med AstraZeneca-vaccinen.

Og det passer fint, at det er Sundhedsstyrelsen, der træffer valget, når det skal vurderes, hvilke lægemidler danskerne skal have adgang til, mener Anne-Marie Gerdes.

- Det er vigtigt, at vi har selvbestemmelse i et demokratisk samfund. Men omvendt må man også sige, at vi er vant til, at der bliver sat grænser for vores frie valg.

- Man kan for eksempel ikke køre bil, hvis man ikke har kørekort. Man kan heller ikke selv vælge sin behandling ved lægen, når man bliver syg, siger hun.

Og netop eksemplet med lægebehandling gør sig gældende her, mener Anne-Marie Gerdes.

- Selvfølgelig skal man selv vælge, om man vil vaccineres. Men ligefrem at vælge hvilken type vaccine er en helt ny situation. Det er vi slet ikke vant til, siger hun.

Folketinget vedtog mandag, at det skulle være frivilligt, om man vil vaccineres med en vaccine fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson, på trods af at de begge er taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Partierne afventer nu, at der bliver udarbejdet en ordning, så det bliver muligt for borgere selv at tilvælge en vaccine fra en af disse to producenter.

Ordningen bliver gratis og forventes at kunne begynde i maj.