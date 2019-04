Etisk Råd efterlyser i en ny opsigtsvækkende rapport, at der bliver sat skub i landbrug med genmodificerede fødevarer. Nye gmo-afgrøder kan afhjælpe problemer med klimapåvirkning og overbefolkning, lyder argumentet. Her ses en genmodificeret sojabønnemark i Argentina.

Artiklen: Etikkens vogtere slår et slag for gmo

Etikkens vogtere slår et slag for gmo

Ifølge Etisk Råd er genetikken nu nået så langt, at det vil være uetisk at fravælge gmo-afgrøder. Det konventionelle landbrug er med, men økologerne siger nej.

