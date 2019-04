Etikkens vogtere slår et slag for genmodificerede afgrøder

Noget må gøres, og i Etisk Råd har man nu valgt at slå på tromme for en mere udbredt brug af genmodificerede fødevarer - de såkaldte gmo-afgrøder.

Faktisk går 15 af rådets 16 medlemmer så langt, at de i en ny rapport siger, at det ikke alene er etisk forsvarligt at bruge genteknologien på afgrøder.

Det vil ligefrem være uetisk ikke at gøre det, mener rådets formand, professor Anne-Marie Gerdes.

- Der er de senere år kommet en ny og mere præcis teknologi til at lave gmo-planter. Og når man sammenholder med, at der nu er i hvert fald 20 års data, som dokumenterer, at der ikke er en speciel risiko forbundet med gmo, så vil det være uetisk ikke at bruge metoden, siger hun.

Spørgsmål: Hvordan uetisk?

- Vi har nogle fælles udfordringer som klimakrisen, den voksende globale befolkning og mangel på areal til at dyrke fødevarer.

- Når vi så har nye metoder, der kan gavne menneskeheden, ville det være uetisk ikke at bruge dem, siger Anne-Marie Gerdes.

Som eksempel peger rådsformanden på et forskningsprojekt, der ved hjælp af ny teknologi har forvandlet en lille vild tomat til en stor, saftig og velsmagende tomat ved at ændre lidt i plantens gener.

Den oprindelige tomats evne til at modstå tørke, sygdomme og skadedyr bevares, og dermed kan den dyrkes med et mindre forbrug af vand, kunstgødning og ukrudtsmidler.

Og sådanne udsigter er for gode til at takke nej til, mener Anne-Marie Gerdes.

- Jeg kan godt forstå, at man havde en bekymring for gmo for 30 år siden. Dengang brugte man jo også en teknologi, hvor man kunne overføre gener fra en plante til en anden.

- Det behøver man ikke længere. Nu kan man lave små ændringer i selve planten, så det er en helt ny situation, siger hun.

Ifølge FN vil verdens befolkning vokse fra de nuværende godt 7,5 milliarder til 11,2 milliarder i år 2100.

Samtidig peger FN's klimapanel på, at et område på størrelse med USA skal tages ud af landbrugsproduktionen for at bremse den globale opvarmning