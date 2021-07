Et tredje vaccinestik rykker nærmere

Men den ser ud til at være et meget stærkt værn mod alvorlig sygdom og indlæggelse ved Delta-smitte.

Det viser tal fra de israelske sundhedsmyndigheder ifølge Times of Israel.

På nuværende tidspunkt giver de israelske data ikke anledning til bekymring.

Men det er værd at følge udviklingen tæt, da den kan betyde, at et tredje stik med vaccinen bliver mere sandsynligt.

Det mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet og blandt andet har fokus på vacciner.

- De her tal viser, at det ikke er så sort-hvidt, i forhold til om man er vaccineret eller ikke er vaccineret. Det er mere en gråzone, og alt er ikke godt, selv om man er vaccineret.

- Her og nu er det ikke et problem, fordi langt de fleste vaccinerede, der bliver smittet, ikke bliver alvorligt syge og skal indlægges. Men det kan ændre sig over tid - også fordi vi i princippet ikke ved, hvor længe vaccinerne holder, siger han.

Ifølge opgørelsen er vaccinens effektivitet i forhold til at forhindre coronasygdom med Delta-varianten faldet til 64 procent i juni fra 94 procent i maj.

I forhold til at forhindre indlæggelser har vaccinen en effekt på 93 procent mod 98 procent i maj.

Tallene er et bevis på, at vaccination alene ikke kan bekæmpe corona.

Det siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Vaccination som sådan skal ikke blive en sovepude. Virus vil formentlig cirkulere i samfundet selv med en vaccineret befolkning. Vaccination er godt, fordi det tager toppen af problemet. Og det viser tallene jo også.

- Man risikerer i langt mindre grad alvorlig sygdom, hvis man er vaccineret. Men det er ikke det samme som at sige, at der ikke kan ske en smittespredning blandt vaccinerede, siger han.

Hans Jørn Kolmos forventer, at det på et tidspunkt bliver aktuelt med endnu et vaccinestik. Han mener dog, at det er for tidligt at sige, hvorvidt et tredje vaccinestik kan gøre en forskel.

- Der er ingen garanti for, at et tredje stik gør folk totalt immune i forhold til den her virus, så der må vi se tiden an, siger han.

De foreløbige resultater fra Israel har fået landets premierminister, Naftali Bennett, og sundhedsminister Nitzan Horowitz til at bede sundhedsministeriet om at indsamle flere data.

Det skal være med til at afklare, hvorvidt det er nødvendigt med et tredje vaccinestik.

Pfizer har endnu ikke offentliggjort studier om effekten af et tredje stik.

I juni offentliggjorde de britiske sundhedsmyndigheder også et studie om Pfizer-vaccinens evne til at forhindre indlæggelser.

Her lød resultaterne, at vaccinen efter to doser havde en effektivitet på 96 procent i forhold til at undgå indlæggelser.

Det er cirka på niveau med, hvad effektiviteten har været i forhold til smitte med de gængse varianter af virusset.

Knap tre millioner danskere har fået mindst et stik med Pfizers coronavaccine.