Siden februar har en 32-årig rumænsk mand siddet varetægtsfængslet. Han mistænkes for at have aftaget tyvekoster i stor stil i Danmark. Varerne er siden fundet i en lagerhal i hjemlandet. (Arkivfoto)

Et stort læs tyvekoster er kommet hjem fra Rumænien

I en lagerhal i Rumænien har politiet fundet værktøj, spisestel, smykker og andre ting, som er blevet stjålet under indbrud på Sjælland.

En lastbil bragte i april tyvekosterne tilbage til Danmark fra findestedet i Onesti, oplyser politiet, som nu forsøger at få kontakt med ofrene.

Indtil videre er der identificeret tyvekoster, som kan forbindes til cirka 50 tyverier eller indbrud, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Men det kan sagtens være, at antallet vokser.

- Vi håber, at borgere på Sjælland, som i løbet af de seneste par år har været udsat for indbrud eller tyveri, vil gå ind og se, om deres stjålne ejendele er blandt kosterne, så de kan få dem retur, udtaler politikommissær Jens Cappelèn.

Fotos af de stjålne sager kan nu studeres på politiets hjemmeside for hittegods og tyvekoster.

Politiet mener, at en 32-årig rumænsk statsborger er bagmand i affæren.

Han skal have spillet en nøglerolle for såkaldt omrejsende kriminelle. Han aftog deres varer og fik dem bragt til hjemlandet, mener politiet.

4. februar blev manden anholdt, og han har siden siddet varetægtsfængslet.

I en udløber af affæren blev blandt andre to sydamerikanske mænd anholdt af Københavns Vestegns Politi. De er siden blevet dømt for et større antal indbrud.

Disse tyve har fået fængsel i to år og seks måneder og to år og tre måneder, oplyser politiet i onsdagens pressemeddelelse.

Ved aktionen mod den formodede bagmand i februar blev tre andre personer anholdt i Brøndby. De fik med det samme en dom for indbrud og for at have solgt til den 32-årige.