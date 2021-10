Et spørgsmål afbrød daglang indisk klimaros

Og kombineret med en kvindelig, progressiv statsleder med fokus på klima var der ikke et indisk øje tørt.

Dagen startede i Gujarat Bhawan, delstaten Gujarats repræsentationspalæ i New Delhi, med traditionelle dansere og musik.

Efterfulgt af fotooption med dusinvis af indiske journalister, der behandlede en besigtigelse af reklameplakater for regionen, som var det en Oscar-uddeling.

Siden gik turen til det luksuriøse Oberoi Hotel, hvor Mette Frederiksen skulle holde tale til et arrangement hos den indflydelsesrige, grønne tænketank Observer Research Foundation.

- Jeg fortalte statsministeren, at med den mediedækning og den fanskare, hun er ved at opbygge i dette her land, ville hun kunne stille op i politik, sagde tænketankens præsident, Samir Saran, med et skævt smil.

Mette Frederiksens tale til de fremmødte VIP'er i Oberois balsal gik da også rent hjem. Statsministeren talte om, hvordan Danmark har sat høje mål og er ved at nå dem.

Og om, hvordan det er afgørende for verdens rigeste lande at levere klimareduktioner i en grad, der kan købe lande som Indien tid til at omstille sig, uden at stoppe den økonomiske udvikling.

- Men alle skal gøre mere. Både de udviklede lande og de nye, magtfulde økonomier. Vi skal alle sammen gøre det bedre og tage ansvar for vores fælles fremtid, sagde Mette Frederiksen.

Kort efter talen blev lovsangen om fælles ansvar for kloden og det tætte samarbejde mellem Danmark og Indien dog pludseligt afbrudt.

En tilhører spurgte høfligt om, hvordan snakken om samhørighed og fælles ansvar hang sammen med, at Danmark og den vestlige verden sørgede for sig selv, når det kom til vacciner mod covid-19.

Og efterlod lande som Indien uden i den hårde anden bølge, der har ført til ligbrænding på parkeringspladser.

- Jeg vil svare ærligt. Selv om jeg ikke er sikker på, at I vil være glade for svaret. Når man er statsminister, så er ens første ansvar ens egen befolkning, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Så når det kommer til pandemien og den globale tragedie, de manglende vacciner er, så er jeg ked af det, men der må jeg hjælpe min egen befolkning først.

I et efterfølgende interview fortalte statsministeren, at hun ikke har mødt kritik af vaccinesituationen fra officielt hold. Eller opfattet, at det skulle have skadet tilliden og muligheden for fremtidigt samarbejde.

- Men jeg forstår fuldstændigt, at der bliver spurgt til det, sagde statsministeren.

Siden fortsatte dagen med besøg på en skole, hvor statsministeren talte med unge piger om, hvad deres håb og syn på fremtiden er.

Som en understregning af, hvor meget besøget fylder i Indien, stod aftenen på interview med den indiske kendis Vikas Swarup, forfatteren til Slumdog Millionaire, og CNN's mest profilerede udenrigsmagasin, Amanpour.