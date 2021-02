Et skub fra Spielberg mod stjernestatus

Der er også så meget kant over ham, at han for år tilbage blev nævnt i britiske medier som en mulig afløser for Daniel Craig, når Craig stopper i rollen som James Bond.

Sådan går det næppe.

Craig er nu 52, og den nye coronaforsinkede Bond-film er netop udskudt endnu engang, nu til efteråret.

Så Damian Lewis har fødselsattesten imod sig, når det gælder 007.

Lewis fylder den 11. februar 50 år, og i den alder er det svært at give den gas som verdens bedste hemmelige agent.

Damian Lewis har ellers vist sig som en skuespiller, der kan lidt af hvert, også i film og serier med action.

Og han er heller ikke bange af sig rent fagligt. For eksempel har han ikke været bleg for at spille den afdøde Hollywood-stjerne Steve McQueen.

Det gjorde Lewis i 2019 i Tarantino-filmen "Once Upon a Time in Hollywood".

Han blev for alvor kendt internationalt, da han fik rollen som major Richard Winters i en tv-serie, som instruktøren Steven Spielberg og skuespilleren Tom Hanks stod bag.

Den hedder "Band of Brothers" - på dansk "Kammerater i Krig" - og er fra 2001. Serien bygger på virkelige hændelser og handler om en deling amerikanske soldater i Europa under Anden Verdenskrig.

Lewis er befalingsmand for soldaterne, og her viser han for første gang, at han mestrer den amerikanske accent.

Senere har han fået ros for sin medvirken i serier som "Homeland" og "Billions".

Ud over tv-serier og film har han også spillet teater, og de skrå brædder var faktisk dem, han blev skuespiller for at betræde.

- Jeg havde ikke noget ønske om at være med i film eller tv-serier, sagde han i april i fjor i et interview med magasinet GQ.

- Jeg gik ikke rigtig i biografen, vidste ikke helt hvad det var. Det tændte mig ikke. Jeg så aldrig rigtig tv. Vi fik ikke lov til at se så meget tv som børn, meget middelklasse.

Efter uddannelsen som skuespiller begyndte han også på teatret i begyndelsen af 1990'erne.

Men snart begyndte han at få roller på tv. Og så kørte toget.