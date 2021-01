Et popikon ud over det sædvanlige

Søndag den 31. januar runder en af USA's største popstjerner nogensinde 40 og kan se tilbage på en foreløbig karriere, hvor næsten alt, han har rørt ved, er blevet til guld.

Den unge Justin fra Tennessee kom ind i showbusiness, før han overhovedet var blevet teenager. I Disney-programmet "The Mickey Mouse Club" fik han i 1993 sin ilddåb som sanger og performer.

Her mødte han ligesindede stjernefrø som Britney Spears, som han senere blev kæreste med, Christina Aguilera og JC Chasez.

Sammen med sidstnævnte dannede han boybandet NSYNC, der fra 1998 strøg ind på hitlisterne verden over og nåede at spille til både Oscar-showet, de olympiske lege og Super Bowl, inden deres flamme brændte ud.

Justin Timberlake lancerede derefter en blændende solokarriere, og hans debutplade, "Justified", gav ham de første to Grammy-priser af indtil videre ti.

Han vendte tilbage til Super Bowl under eget navn i 2004 med en optræden, som trak flere overskrifter end de fleste.

I slutningen af en dans med Janet Jackson rev Timberlake et stykke af hendes tøj af, så hendes ene bryst blev delvist eksponeret. Skandalestof i USA.

De to måtte bukke dybt i støvet og undskylde, men musikverdenen tilgav hurtigt Justin Timberlake, der med sit andet soloalbum, "FutureSex/LoveSounds", og singlen "SexyBack" toppede hitlisterne i 2006 og samtidig blev kåret til en af verdens mest sexede mænd.

Efter den voldsomme succes brugte han et par år på at etablere sig som filmskuespiller. På det hvide lærred kunne han blandt andet opleves i "The Social Network", "Bollevenner" og "Inside Llewyn Davis".

Ved siden af var Timberlake også blevet en hyppig gæst i talkshows, ikke mindst hos vennen Jimmy Fallon, samt i komiske indslag i "Saturday Night Live" og med satiregruppen The Lonely Island.

Da han genoptog musikkarrieren i 2012, var det igen i overhalingssporet med flere hits, salgsrekorder, priser og invitationer til at spille for både præsident Obama i Det Hvide Hus og til Joe Bidens indsættelse her i januar.

Han blev i øvrigt taget til nåde af Super Bowl og inviteret tilbage til at optræde i 2018.

Han er i dag fortsat på toppen som en af USA's allerstørste kendisser, der nærmest ikke kan sætte en fod galt.

I fritiden ynder Justin Timberlake at spille golf, og selv det gør han på højt niveau med et ganske respektabelt handicap på 4,3.

Privat danner han par med Hollywood-skuespillerinden Jessica Biel. Sammen har de to sønner.