Et nyt kapitel for Fie fra Badehotellet

Men allerede år forinden havde Rosalinde Mynster slået sit navn fast som et stort skuespiltalent, da hun som 18-årig spillede hovedrollen i filmen "To Verdener" fra 2008, der var det danske Oscar-bud til bedste udenlandske film det år.

Her høstede hun også sin første Robert- og Bodil-nominering.

Mandag den 28. september fylder Rosalinde Mynster 30 år, og i år er hun tilbage på det store lærred med en hovedrolle i efterårsfilmen "Hvor kragerne vender".

Det er der blevet endnu mere tid til igen, efter at hun i 2018 valgte at stoppe i "Badehotellet" efter fem sæsoner til stor ærgrelse for seriens mange fans.

Hun spillede en af hovedrollerne som stuepigen Fie.

- Jeg var meget ung, da "Badehotellet" gik i gang, og beslutningen om ikke at fortsætte bunder udelukkende i en følelse af at have fuldbragt en rolle og et kapitel i min karriere, sagde Rosalinde Mynster til BT om beslutningen.

Før "Badehotellet" havde hun også biroller i film som "Sandheden om mænd" og "En kongelig affære", hvor hun for førstnævnte igen blev nomineret til både en Robert og en Bodil.

Skuespillet har hun fra fremmede.

Hendes far, Søren Spanning, der gik bort i 2020, var skuespiller. Det samme er hendes mor, Karen-Lise Mynster.

Og i 2018 spillede hun faktisk den samme karakter som sin mor i filmen "Christian IV - Den sidste rejse".

Her spillede Rosalinde Mynster den unge udgave af kongens ekskone, mens Karen-Lise Mynster spillede den ældre udgave.

Samme år havde hun også en hovedrolle i filmen "I krig & kærlighed", der var den første danske film om Første Verdenskrig.

Hendes bror, Jasper Spanning, bevæger sig også inden for samme verden. Han er prisvindende filmfotograf.