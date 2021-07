Et nej vakte interessen for politik

Hun har således både været formand for interesseorganisationerne Forbrugerrådet og siden Danske Patienter og siddet i Folketinget for De Radikale.

Siden 2019 har hun været vicedirektør i Danske Regioner.

Søndag 11. juni fylder Camilla Hersom 50 år.

Da hun stillede op til Folketinget for De Radikale i 2019, lød hendes argument, at "politik er for vigtigt til at overlade til andre".

Det synes nærmest at være en rød tråd for Camilla Hersom.

Den politiske bevidsthed blev især vakt i forbindelse med afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992, hvor Camilla Hersom med egne ord blev stiktosset over det danske nej.

Det blev starten på hendes politiske karriere, da hun som 21-årig meldte sig ind i Radikal Ungdom.

Hendes engagement i partiet førte senere til en plads i Folketinget i 2011-2015, hvorefter hun genopstillede i 2015 dog uden at opnå genvalg.

Hun gav det et forsøg mere i 2019, hvor hun tog orlov fra sin post som formand i paraplyorganisationen Danske Patienter, der samlet repræsenterer 870.000 medlemmer, for at føre valgkamp.

Det blev dog lige akkurat ikke til en plads i Folketinget for Camilla Hersom, som ifølge Altinget kun manglede 530 stemmer for at komme ind.

Hun trak sig efterfølgende som patientformand, da hun ønskede "at søge nye karrieremæssige veje."

Det viste sig kort tid efter at være et job som vicedirektør i regionernes interesseorganisation, Danske Regioner.

Camilla Hersom er uddannet master i europæiske studier fra Cambridge University og cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Hun har sideløbende med det politiske haft en solid karriere som embedsmand i centraladministrationen med stillinger i Erhvervsfremmestyrelsen og Finansministeriet.

Fra 2006-2011 var Camilla Hersom formand for Forbrugerrådet Tænk. Hun trak sig, da hun blev valgt ind i Folketinget. Her var hun blandt andet finansordfører og sundhedsordfører.

Privat er hun gift med Carsten Jørgensen, og de har sammen tre døtre. Familien bor i Hellerup nord for København.

Når hun har fri, holder hun af madlavning, bøger og en løbetur.