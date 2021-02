Et liv med sig selv som varemærke

Hun lagde billeder af sig selv som 18-årig på Instagram og skrev, at hun kunne "se" smerten i sit eget ansigt.

Men i januar fortalte hun omverdenen om et hårdt år.

Det har ikke været paradis det hele, selv om livet for Paris Hilton ser lyst ud - i hvert fald udefra.

Billederne er taget lige efter et 11 måneder langt ophold på en kostskole, hvor hun siger. at hun blev mishandlet fysisk og psykisk.

Hun fortæller, at hun blev sendt på kostskolen af sine forældre, der håbede, at opholdet kunne tæmme den rebelske pige med hang til fest og ballade.

I øvrigt har hun også fortalt om opholdet i en video på YouTube, "This is Paris".

Hun siger, at den skrøbelige teenager, hun var dengang, ville være stolt af den kvinde, som hun er blevet.

Paris Hilton er forbi det meste af sin ungdom nu. Hun fylder 40 den 17. februar.

Det er 40 års liv i den rige elite i verden.

Hun er en af arvingerne til luksushotelkæden Hilton.

Hun er oldebarn af Conrad Hilton, der døde i 1979.

En stor del af milliardformuen er bundet i fonde og til velgørenhed, og det har reduceret formuen til de efterladte, herunder Paris Hilton.

Men hun klarer sig nok endda.

Hun har i de sidste 20 år eller mere været kendt fra ugeblade, fra modemagasiner, fra avisforsider og fra tv-programmer om de kendte.

Hun har tjent penge på sit eget brand og fra egne butikker. På parfume og modetøj.

Hun har haft roller i film og tv-serier. Hun har medvirket i musikvideoer og selv udgivet musik.

Hun har skrevet bøger.

Paris Hilton blev født i 1981 i New York. Men hun voksede op i Beverly Hills i Los Angeles.

Og det var her, at hun allerede som teenager begyndte på det liv, hun er kendt for nu: luksus, fester, rigdom og ind imellem skandaler.

Igennem årene har hun haft en del kærester. Mange af dem kendte, mange af dem er hun havnet på avisforsider sammen med.

Nu, da hun er 40, ser det ud til, at hun begynder at falde til ro.

Hun er kæreste med den jævnaldrende amerikanske rigmand Carter Reum.

I slutningen af januar sagde hun til magasinet OK Magazine, at hun planlægger et "intimt" bryllup med sin "Prins Charming".

Hun sagde samtidig i en podcast på The Trend Reporter, at hun og Carter Reum frekventerer en fertilitetsklinik.