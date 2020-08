Et liv med martyrer og islam

Han har været leder af den militante shiamuslimske gruppe Hizbollah (Guds Parti) siden 1992.

Den dengang kun 32-årige Nasrallah blev leder på en måde, der ikke er sjælden i Mellemøsten: Forgængeren døde.

I det her tilfælde blev den daværende Hizbollah-leder, Abbas Musawi, dræbt af skud affyret fra en israelsk helikopter.

Han blev martyr, som Hizbollah kalder det.

Nasrallah fortsatte, hvor Musawi slap: væbnet kamp for at få Israel ud af Libanon.

Dengang holdt Israel det sydlige Libanon besat, og Hizbollah førte krig mod besættelsen. En konflikt, der ikke rigtig førte nogen vegne.

Israel opretholdt besættelsen for at hindre angreb ind over landets nordlige grænse. Men det var bekosteligt, også i menneskeliv.

I år 2000 trak Israel sig ud. Hizbollah udråbte sig som sejrherre og vandt respekt i Libanon, i andre dele af den arabiske verden og i Iran.

Hassan Nasrallah er en hellig mand. Blev født i Bouri Hammoud ved Beirut.

I 1976 var borgerkrigen på vej i Libanon, og han blev sendt på præsteseminar i Najaf, en shiamuslimsk hellig by i Irak.

To år senere blev han udvist sammen med flere hundrede andre libanesere og vendte hjem.

Han blev en af lederne i de shiamilitser, som smeltede sammen i 1980'erne og blev til Hizbollah.

I 1987 rejste han til Qom i Iran på præsteseminarie. To år senere vendte han hjem igen og var samtidig Hizbollahs repræsentant hos trosfællerne i Iran.

Hizbollah er mere end en milits. Det er også en velgørenhedsorganisation, og det er et indflydelsesrigt politisk parti i Libanon.

Så Nasrallah sidder med både krig, hjælp til enker og politiske problemer på sin dagsorden.

Hizbollah deltager også i den snart ti år lange krig i Syrien.

Hizbollah er allieret med Iran og har militssoldater i Syrien for at støtte præsident Bashar al-Assad.

I den seneste måned er han desuden blevet viklet ind i andre problemer. For første gang i mands minde har der været Hizbollah-fjendtlige demonstrationer i Beirut.

Det er sket efter kæmpeeksplosionen i Beiruts havn.

Det er ikke klart, hvem der er skyld i, at der lå 2800 sprængfarlige kemikalier i havnen i årevis, men Hizbollah er blandt de mistænkte.

Og for et par uger siden dømte en FN-domstol i Holland et medlem af Hizbollah skyldig i at have sprængt bomben, der i 2005 dræbte den tidligere libanesiske regeringschef Rafik Hariri i Beirut.

Det bider ikke på Nasrallah, der har afvist at udlevere Hizbollah-folk til domstolen.

Privat er Nasrallah gift og bor i det sydlige Beirut.

Hans ældste søn, Muhammad Hadi, døde i 1997 på slagmarken under kampe med israelske soldater.