Et liv inde bag tremmerne

Sådan sagde den tidligere direktør for kriminalforsorgen William Rentzmann i 2012 til Kristeligt Dagblad i en snak om fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel.

Det er faktisk muligt for indsatte at synge sig ud af kriminalitet.

- Det, at man tør synge og åbne sig, giver øget selvværd og tro på sig selv, og det betyder, at fangerne også tør give sig i kast med for eksempel en uddannelse, lød det.

Han er ikke tilhænger af, at strengere straffe er løsningen på at forhindre, at mennesker hele livet er i den kriminelle løbebane.

Nej, målet er i William Rentzmanns øjne resocialisering og at give indsatte en mulighed for at komme ud til et kriminalitetsfrit liv på den anden side.

Den 9. juni fylder han 80 år.

Juristen, der i sin ungdom egentlig ikke havde nogen planer om at uddanne sig inden for paragraffer og arbejde med lov og orden, var i 15 år direktør for Kriminalforsorgen - fra 1998 til 2013.

Han blev uddannet jurist i 1970, og selv om han egentlig havde tænkt sig en karriere som ambassadør eller dommer, var det kriminalforsorgen, han endte med at få job i.

Uden at han måske selv helt vidste det, var en lang karriere i fængselsvæsenet lagt. Han bestred flere poster på området, og kulminationen var naturligvis jobbet som direktør for landets fængsler.

Fængslet er en naturlig interesse for William Rentzmann. Han har således også i en årrække været formand for Fængselshistorisk Selskab, som han var med til at stifte.

Qua sin viden og engagement har han heller ikke været bleg for at give sin mening til kende, når den politiske snak har handlet om fængslerne - heller ikke efter pensionen.

Således har Rentzmann blandt andet været stærkt kritisk over for det, han ser som en negligering af dansk fængselshistorie, når der gradvist er skåret i budgetterne for fængslernes museer.

I 2019 blev museet på Vestre Fængsel eksempelvis lukket. William Rentzmann udtalte, at megen historie med den lukning gik tabt.

- Hvis man værner om fortiden, viser man, at man også værner om nutiden, lød det fra Rentzmann.