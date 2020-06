Et langt liv med skuespil

Den erfarne skuespiller har hverken mistet selvironien eller humoren med årene.

- Jeg kan jo alligevel ikke nå at dø ung, sagde den dengang 91-årige skuespiller i et interview med ugebladet Her & Nu om sin usunde vane med at ryge pibe.

- Selvfølgelig er det skadeligt at ryge, men hvis man går alt igennem, så er der jo mange andre ting, man burde holde sig fra.

Holger Perfort har heller ikke holdt sig tilbage, når det gjaldt om at gribe mulighederne inden for sit fag.

Mange vil nok især huske hans vigtige mine som overtjener Olsen på Postgaarden i "Matador" eller fra flere forskellige roller i filmene om "Olsen Banden", professor Ulrich i Lars von Triers tv-serie "Riget" eller fra utallige andre serier og julekalendere på tv.

Senest kunne tv-seerne opleve ham i en mindre rolle som Methuselah i Ole Bornedals tv-serie "1864" fra 2014, ligesom han lagde stemme til Kongen i tegnefilmen "Den Lille Prins" i 2016.

Holger Perfort har samtidig haft mange roller på teatret. Han blev uddannet på Aarhus Teater og debuterede i 1948 som sømanden i stykket "30 års henstand" af Carl Erik Soya.

Siden har han blandt andet spillet Holberg-komedier så som Arv i "Henrik og Pernille" og Henrik i "Den vægelsindede", men han har også spillet grønthandler Schulz i "Cabaret" og konsul Mørch i "Livsens Ondskab".

Gennem mange år var det især roller på Folketeateret, han lagde krop og stemme til, blandt andet spillede han med i "Nødebo Præstegård" flere gange.

Holger Perfort har ikke kun spillet roller på skærmen og de skrå brædder. Også for kollegerne og det faglige fællesskab har han haft et virke, der har sat et mærke for eftertiden.

Han var som formand for Skuespillerforbundet i 1969 til 1976 med til at starte en a-kasse for skuespillere, ligesom han var med til at grundlægge Skuespillerhåndbogen.

Holger Perfort var gift med skuespiller Lillian Tillegreen, der døde i 2002. Sammen fik de en søn.