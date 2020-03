Et langt liv i politik på flere niveauer

Men efter nogle år i det private erhvervsliv vendte den cand.scient.pol.-uddannede Martin Geertsen, som mandag den 16. marts fylder 50 år, i 2011 tilbage til politik, denne gang som medlem af Folketinget.

Interessen for det politiske kom tidligt for Martin Geertsen, der voksede op på en gård i Sakskøbing på Lolland.

I 1987 meldte han sig ind i Venstres Ungdom, hvor han med årene indtog en mere og mere markant rolle, blandt andet som næstformand.

Martin Geertsen blev i 1997 valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation, hvor han siden skulle indtage en vigtig rolle.

Først skulle han dog igennem en hård personlig tid, da han blev diagnosticeret med kræft i testiklerne, hvilket siden bredte sig.

- De eneste gange, jeg har grædt, er de gange, jeg har fået at vide, at jeg har været helbredt. Glæden og lettelsen var enorm.

- Og så har det været meget hårdt at skulle igennem en proces med at erkende, at det var jeg så ikke alligevel. Derfor er jeg denne gang mere forsigtig, sagde han i 2000 i et interview med Jyllands-Posten.

Sygdommen holdt ikke Martin Geertsen væk fra den politiske kampplads. I 2002 blev han kultur- og fritidsborgmester, og i 2005 blev han Venstres kandidat til posten som overborgmester i København.

Da han forlod politik i 2007, arbejdede han med kommunikation i nogle år, blandt andet hos public affairs-bureauet Rud Pedersen, inden Folketinget kaldte i 2011.

Han røg ud af tinget ved valget i 2015, men det var dog ikke slut med den politiske karriere. I 2013 var Martin Geertsen blevet valgt ind i regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor han stadig sidder i dag.

I 2018 kom han igen i Folketinget, da han overtog mandatet fra Søren Pind, og ved folketingsvalget sidste år sørgede vælgerne for at holde Martin Geertsen i Folketinget.