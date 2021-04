Et langt liv i litteraturens tegn

- For mig er der kun én til marven gående befrielse, nemlig den 4. maj 1945. Siden hen har der været en hel række nedslag af forgæves befrielsesforsøg lige indtil systemskiftet i Østeuropa i 1989, skrev han for nylig i et essay.

Niels Barfoed voksede op i København under Besættelsen. Det har præget hans liv, som har bevæget sig i krydsfeltet mellem journalistik, litteratur og politik.

Det trykte ord blev hans skæbne og livsbane - som forfatter, litteraturhistoriker, kritiker, journalist og redaktør.

Niels Barfoed, der torsdag den 29. april bliver 90, har sin alder til trods langtfra pensioneret sig selv.

I september 2020 udkom hans seneste bog, "Ingen vej udenom. Om liv og død og kærlighed og krig", en række erindringsglimt fra barndom og voksenliv.

"Medrivende fortællinger fra den kulturradikale glasklokke", skrev Berlingskes anmelder, der gav bogen fire stjerner.

Barfoed blev student fra Vestre Borgerdydskole i København i 1949. Han gik i skole og var ven med adskillige kommende fyrtårne i dansk ånds- og kulturliv: Filosoffen Villy Sørensen og forfatterne Klaus Rifbjerg og Jesper Jensen, som han alle har overlevet.

Herefter studerede han litteraturhistorie og forlod universitetet som mag.art. i 1956. Han blev senere dr.phil. på en afhandling om Don Juan i dansk guldalder.

Det lykkedes Niels Barfoed som meget ung at få optaget et par digte i det toneangivende litterære tidsskrift Heretica - et vigtigt skridt ind på parnasset. "I ungdommeligt overmod", som han selv udtrykker det.

I 1957 debuterede han som digter med samlingen "Den tøvende dag". Senere fulgte en lang række bøger fra hans hånd - såvel om litteratur som om udviklingen i Østeuropa frem mod Murens fald.

Han blev senere formand for Dansk PEN og var tæt på intellektuelle dissidenter i Tjekkoslovakiet, heriblandt senere præsident Vaclav Havel.

Barfoed har skrevet for adskillige dagblade: Aalborg Stiftstidende, Information, Politiken, Det fri Aktuelt samt for Weekendavisen. 1964-1968 var han medredaktør af tidsskriftet Vindrosen.

Klaus Rifbjerg blev en næsten livslang ven. Men også en nærtagende og uberegnelig ven og konkurrent, som man kunne slå sig gevaldigt på, når "Store Klaus" var i ondt lune og ikke undså sig for at hænge ellers nære venner offentligt til tørre.

Så Barfoed valgte i 1990'erne offentligt at opsige venskabet.

Niels Barfoed har adresse i Nyhavn i København og har i et halvt århundrede levet som ungkarl.

I sin ungdom var han gift og stiftede familie med rækkehus i Virum. Men i et interview i Politiken i 2018 insisterede han på, at "hele livet er en opdagelsesrejse". Og han havde næppe haft det liv, han har haft, inden for ægteskabets rammer, konstaterer han.

Niels Barfoed har modtaget en række priser. Blandt dem Georg Brandes Prisen, Rungstedlund-prisen, Otto Gelsted-Prisen, Publicist-Prisen og PH-Prisen.