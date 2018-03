Et køleskib spreder 20 meter oliespor i vandet ud for Kalundborg

Miljøskibet "Gunnar Seidenfaden" er sat ind sammen med Marinehjemmeværnet for at fjerne forureningen i området.

Et køleskib har tirsdag eftermiddag lækket olie i Kalundborg Fjord, oplyser vagtholdsleder Ole Theill, Forsvarets Operationscenter.

Ved 19-tiden var Marinehjemmeværnet fra Kalundborg på stedet med fartøjet "Holder Danske" med 10 frivillige om bord.

De var i færd med at inddæmme olieudslippet med flydespærringer. Når olien er inddæmmet, skal den efter planen suges op.

Forsvaret oplyser tirsdag aften, at der er et 20 meter bredt oliespor i vandet. Det strækker sig fra skibet og en sømil (knap to kilometer) mod syd. Olien ligger som klumper i vandet.

Det var køleskibets kaptajn, der tirsdag eftermiddag klokken 14.45 slog alarm om, at skibet har en revne i skroget, hvorfra der løber olie ud i vandet. Olien stammer fra skibets brændstoftank.

Køleskibet, der hedder "Crown Ruby", sejler under Bahamas-flag. Det var på vej fra Sankt Petersborg til Cristóbal i Panama, da der opstod problemer med skibets skrue.

Derfor ankrede det op i Kalundborg Fjord for at få skaden repareret. I forbindelse med reparationen opdagede dykkere en revne i skroget, hvorpå der blev slået alarm.

Ifølge Ole Theill har søredningstjenesten endnu ikke fået en præcis forklaring på, hvad der er sket.

- Vi har foreløbig kun talt i telefon med kaptajnen og tilbageholdt skibet, men vi sender et hold om bord for at se på skibets tilstand og tale mere med ham, siger vagtholdslederen.

Der er heller ikke præcise oplysninger om, hvor meget olie der er sluppet ud af tanken. Ifølge de foreløbige oplysninger drejer det sig dog ikke om "massive mængder".