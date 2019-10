Et hik gav ham det store gennembrud

Så da hans mormor læste i avisen, at et filmhold søgte en rigtig vildbasse til en ny dansk familiefilm, tænkte hun straks på sit barnebarn.

Sådan gik det til, at Robert Hansen, som lørdag den 5. oktober fylder 40 år, fik en hovedrolle i filmen "Vildbassen", da han var 15 år.

Filmen introducerede ham til skuespillet og ikke mindst til kollegaen Sofie Lassen-Kahlke, som han senere kom til at spille sammen med, da de indtog rollerne som Anja og Viktor i det store biografhit "Kærlighed ved første hik" fra 1999.

Ungdomsfilmen blev Robert Hansens store gennembrud.

Fra den ene dag til den anden kunne han ikke længere gå på gaden uden at blive genkendt, og det var voldsomt for en 20-årig fyr, som i virkeligheden var ret genert.

- Set i bakspejlet ville jeg gerne have haft lidt mere i rygsækken til at kapere den voldsomme eksponering. Det var vildt, siger han.

I årene efter "Kærlighed ved første hik" og de to efterfølgende Anja og Viktor-film fra 2001 og 2003, havde Robert Hansen da også til tider svært ved at finde sig til rette.

Hans liv var i perioder præget af alkohol- og kokainmisbrug, som sendte ham på forsiden af landets aviser. Det fortryder han i dag.

- Jeg føler, at jeg er gået ned ad rigtig mange forkerte veje i mit liv, og det har virkelig været svært at få det ind under huden og lære af det, men det føler jeg, at jeg har nu.

- I dag kan jeg godt gå ned og hygge mig på en bar, men jeg ved præcis, hvornår jeg skal sige "tak for i aften". Det har været en vigtig lære for mig, siger han.

Efter de turbulente år oplevede Robert Hansen et vendepunkt i 2007, da han sammen med den professionelle danser Marianne Eihilt vandt årets "Vild med dans" og fik medvind i medierne.

Siden har han medvirket i en lang række film- og tv-serier og har desuden haft roller i musicals som "Flashdance", "Dirty Dancing" og "Kærlighed ved første hik".

De seneste år har dog også været præget af to svære sygdomsforløb for Robert Hansen, som i 2015 gennemgik en større hjerteoperation og i 2017 blev ramt af en hjerneblødning.

Når han har formået at komme igennem de mange svære perioder i sit liv, skyldes det især, at han er far til sønnen Herman på syv år.

- Når min søn en dag bliver lidt større, vil jeg fortælle ham, hvor stor en betydning han har haft for, at jeg gang på gang har rejst mig. Det har været for ham, siger Robert Hansen.