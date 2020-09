Et halvår med corona har gjort danskerne risikobevidste

For at bremse spredningen af den smitsomme coronavirus annoncerede hun, at store dele af landet skulle lukke ned.

For seks måneder siden om aftenen holdt statsminister Mette Frederiksen (S) et pressemøde, som gik over historien.

Dem, der kunne, skulle arbejde hjemme. Daginstitutioner, skoler og uddannelser lukkede. Hverdagen blev helt forandret.

For mange var det et chok. Den danske befolkning er vant til, at hverdagen som regel går, som man planlægger den.

Men her et halvt år efter, er befolkningen blev langt mere bevidst om, at uforudsete ting kan ramme, vurderer psykolog Henrik Lyng, som er ansat i Center for Beredskabspsykolog.

- Vi er som befolkning blevet bedre til at forstå, at sådan noget her kan ske, og at det kan ramme os. Vores risikobevidsthed her i Danmark har godt kunnet tåle at få et nøk opad, uden at det skal blive til angst, siger han.

Helle Folden Dybdahl er chefpsykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Ifølge hende skabte den uforudsete og ukendte coronanedlukning utryghed og frygt. Så da statsministeren bad befolkningen om at blive hjemme, gjorde de fleste, som der blev sagt. Men senere har spørgsmålene meldt sig.

- Vi bliver utålmodige, og lunten bliver kort. Mette Frederiksen har fået kamp til stregen efterfølgende. I starten stillede ingen spørgsmål, men det er kommet, siger Helle Folden Dybdahl.

Her et halvt år efter nedlukningen er følelsen af kontrol begyndt at komme tilbage.

- Vi ved i højere grad, hvad vi har med at gøre. På et tidspunkt vidste vi ikke, om det var en sygdom, der kunne slå alle mennesker ihjel. Det er et eksempel på en katastrofetanke, som mange kan genkende, siger Helle Folden Dybdahl.

- Hvis en nedlukning sker igen, vil vi ikke nødvendigvis makke lige så meget ret, for frygten styrer ikke så meget, som den har gjort.