Beboerne på Langeland er stærkt utilfredse med regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på øen. Flere flagede torsdag på halv. (Arkivfoto)

Et glimt af håb er tændt på Langeland

Er der ikke flertal for udrejsecenter på Langeland, vil regeringen ikke tromle hen over partierne, sagde Tesfaye på Langeland torsdag. Bekymringen er enorm.

Regeringen vil etablere et udrejsecenter i naboejendommen kaldet Holmegaard cirka 200 meter fra deres hus. Her skal udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold bo.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her