Et forlig i Godhavnssag skal indeholde en undskyldning

Poul-Erik Rasmussen, der som barn boede på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland, får nu lov til at indbringe sin erstatningssag om overgreb for Højesteret.

Men den nu 69-årige mand er slet ikke interesseret i det symbolske beløb på 10.001 kroner.

- Min advokat og jeg har to krav til et eventuelt forlig, og det er en undskyldning og en erstatning. For mig er erstatningskravet dog rent formelt, så vi overhovedet kan få sagen for Højesteret, siger han.

- Det handler udelukkende om at få undskyldning fra staten.

Poul-Erik Rasmussen boede på Godhavn fra 1962-1965. Dengang blev han og de øvrige børnehjemsbørn udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.

Det slog den uvildige undersøgelse "Godhavnsrapporten" fast i 2011.

- Vi oplevede et enormt svigt på børnehjemmet. Ikke blot den fysiske afstraffelse eller medicinen, de eksperimenterede med, men også psykisk.

- Græd man, så var man svag og fik tæsk. Vi fik ikke lov til at være børn, fortæller Poul-Erik Rasmussen.

Et flertal i Folketinget har besluttet, at de tidligere børnehjemsbørn ikke skal have en undskyldning fra staten. Noget, der vækker undren hos den tidligere Godhavndreng.

- De vil ikke give os en undskyldning, og vi vil fortsætte med at kræve den. Det er det, vi har kæmpet for i alle de år, siger Poul-Erik Rasmussen.

- Hver gang vi (flere af de tidligere Godhavnsdrenge red.) mødes, så er det med flere tårer end smil. Det hele sidder i os endnu.

I efteråret slog Østre Landsret fast, at Poul-Erik Rasmussen var for sent ude i forhold til at kræve erstatning for overgrebene.

Men i januar ændrede Folketinget lovgivningen på området, så forældelsesfristen i den type sager er afskaffet med tilbagevirkende kraft.

Hans advokat Bjørn Elmquist håber, at sagen kan blive afsluttet uden at komme for Højesteret.

- Jeg har skrevet til Kammeradvokaten og spurgt, om det ikke ville være en god idé at spare ministeriets tid og Højesterets tid og så indgå et forlig i sagen, siger han.