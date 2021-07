Et følelsesladet EM når enden for Danmark

Følelserne og de rød-hvide farver har fået frit løb og taget mange former under årets EM-slutrunde.

Spillerne på det danske landshold har vist åbenhed om følelser og er dermed kommet i øjenhøjde med danskerne, siger Kenneth Holm Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi og -branding ved Professionshøjskolen UCN.

På den måde er årets EM blevet noget ganske særligt, der ikke er set i mange år.

Og det har været med til at skabe den store opbakning til landsholdet, vurderer han.

- Det har været en kæmpe følelsesmæssig rutsjebanetur. Det er en fantastisk narrativ, som fodboldlandsholdet har fået skabt.

- De er kommet i øjenhøjde med befolkningen, fordi de har turdet vise følelser. De har virket tilnærmelige i stedet for utilnærmelige. Og det har smittet af på danskerne, siger han.

Spillerne på landsholdet er unge og en del af en anden generation af fodboldspillere, der er opvokset i en anden tid og derfor tør vise følelser.

Det siger idéhistoriker og journalist ved Weekendavisen Asker Hedegaard Boye, der også er forfatter til bogen "Spillets forvandling" om europæisk fodbold gennem 30 år.

- Fodbolden har ændret sig i de seneste år. Både på det danske landshold og bredt ser vi en ny generation af fodboldspillere, som godt tør vise følelser. Fodbold handler knap så meget om slagsmål og beskidte tricks i dag.

- Det er blevet et pænere spil. I dag kommer man ikke særlig langt med at være et dumt svin. Det har man måske kunnet tidligere, men der skal noget andet til nu, siger han.

Landstræner Kasper Hjulmand har talt meget om, at spillerne "ikke bare er fodboldspillere, men hele mennesker".

Og netop det er der blevet plads til, siger Asker Hedegaard Boye.

Han nævner blandt andet Pierre Emile Højbjerg, der bryder grædende sammen på banen efter sejren over Tjekkiet i kvartfinalen.

- Det er et af eksemplerne på en kæmpe forløsning. Hvor alle følelserne bliver lagt frem. Men det er ikke, fordi spillerne er blevet mindre målrettede eller dygtige. De er bare bedre til at give plads til følelserne.

- Går vi bare ti år tilbage, så har fodbolden haft en tendens til at gemme det her væk. Og at følelserne kommer til udtryk, er også med til at gøre sporten folkelig, siger han.

Både spillere og fans har grædt og hujet den seneste måned. For mange var målet og drømmen en ny sommer 92 med en sejr i EM.

Selv om landsholdet ikke nåede helt til tops, vil det dog være en slutrunde, der går over i historiebøgerne.

- Fodbold er verdens mest populære idrætsgren, så når det går godt, har den en evne til at samle befolkningen.

- Men det er noget helt særligt, der er sket i år, med alle de bemærkelsesværdige faktorer, der har været på spil, med corona, hjemmebane i Parken, situationen med Christian Eriksen og håndteringen af det. Og så godt spil, siger Kenneth Holm Cortsen.

Danske roligans kunne ikke rejse til London for at se kampen onsdag. Kun enkelte af de mest trofaste fans var særligt inviteret. Derudover sad der 8000 danske tilskuere, som alle er fastboende i Storbritannien.