Et enkelt rødt kort klæber til hans navn

Alligevel havde han nok næppe forestillet sig, hvor definerende den kamp skulle blive for resten af dommerkarrieren.

Det var allerede på forhånd stort, da den danske fodbolddommer Kim Milton Nielsen i 1998 blev udpeget til at styre slagets gang mellem England og Argentina i en ottendedelsfinale ved VM.

Det var nemlig her, at Kim Milton kom i stor fokus, da han uddelte et i dag ikonisk rødt kort til det engelske stjerneskud David Beckham.

- Når man ser tilbage på det i dag, så bliver man lidt overrasket, for det var jo "kun" fodbold. Folk lå og sultede, der var krig i verden, og så var jeg på forsiden af The Times side om side med dronningen, siger Kim Milton.

Mandag den 3. august fylder den 196 centimeter høje eksdommer 60 år.

Han er en af de mest succesfulde danske fodbolddommere nogensinde, og han passede blandt andet fløjten ved Champions League-finalen i 2004 og ved VM-semifinalen mellem Brasilien og Tyrkiet to år tidligere.

Han kan dog heller ikke lade være med at ærgre sig over en skade, som han pådrog sig under EM-slutrunden i 2000.

- Det var en af de få skuffelser. Der tror jeg, at chancen for at få en EM-finale var rigtig, rigtig stor. Jeg havde fået nogle gode karakterer og indikationer.

- Jeg fik en afgørende puljekamp mellem Belgien og Tyrkiet, hvor de spillede om at gå videre. I de 38 minutter, hvor jeg var med, gik det rigtig godt, men så blev jeg skadet, lyder det fra Kim Milton.

Han indstillede karrieren i 2006 og har efter en tid tilknyttet hos DBU ikke længere noget med dommergerningen at gøre.

I dag glæder han sig blandt andet over, at han aldrig nåede at stifte bekendtskab med videodommersystemet VAR.

- Jeg er lykkelig over, at jeg ikke er med i dag. Jeg tror ikke længere, at det er særlig sjovt at være dommer. Efter min bedste overbevisning har video ødelagt fodbolden og noget af det sjove ved det, siger Kim Milton.

Han er i dag driftschef i et boligselskab og bor i Roskilde med sin hustru.