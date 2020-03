Et akademisk liv trak mere end spotlight

Lørdag den 7. marts runder den pensionerede ekspert 75 år omgivet af konen Annette, børn og børnebørn i Spanien, hvor han har et hus.

Hans karrierevalg var overraskende. De fleste, som har indledt en trænerkarriere og vundet et mesterskab som 40-årig, ville nok bruge succesen som afsæt til karrieren.

Ikke Birger Peitersen.

- Det var jo nærmest et vikarjob (i Brøndby, red.), fordi Ebbe Skovdahl kom til Benfica.

- Jeg havde et rigtig godt job på Københavns Universitet og havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være professionel fodboldtræner i resten af mit liv, fortæller han.

Så da Skovdahl hurtigt fik sparket i Portugal, overlod Peitersen uden ærgrelse eller brok igen tøjlerne i klubben på den københavnske vestegn til sin forgænger.

Han kunne uden tvivl have fået et andet trænerjob. Men han ønskede det slet ikke.

- Jeg havde fået orlov fra Københavns Universitet, men jeg skyndte mig at sige, at jeg kom tilbage, så jeg begyndte slet ikke at lege med ilden og afvente et tilbud, siger han.

- Hvis jeg skal lyde lidt hovskisnovski, så kunne jeg se en mere fantastisk, spændende og intellektuelt udfordrende fremtid end at være fodboldtræner, selv om jeg har den største respekt for jobbet.

I stedet fik han muligheden for at kombinere universitetsjobbet med sin forfatterlyst og bijobbe som ekspertkommentator for blandt andet DR, TV3 og Kanal 5.

De fleste danskere, som så fodbold på tv eller hørte det i radioen fra slutningen af 1980'erne og helt frem til 2010, husker formentlig Peitersens stemme fra både landskampe og klubkampe.

Han var først ved Danmarks Højskole for Legemsøvelser, som senere blev til Institut for Idræt ved Københavns Universitet ved en sammenlægning.

Inden han pensionerede sig selv fra universitetet i 2007, blev det til 19 bøger - de 12 af dem om fodbold og flere af dem oversat til andre sprog også.

Efter endt uddannelse nåede han også at være idrætskonsulent i Zambia i tre år og gymnasielærer ved Rungsted Statsskole i 70'erne.

I 2010 pensionerede han også sig selv som ekspertkommentator efter 22 år. Meget passende skete det på kontinentet, hvor han indledte sit arbejdsliv, Afrika. VM i Sydafrika blev hans sidste slutrunde bag mikrofonen.

Han er stolt af de bøger, han har skrevet. Og eftersom nogle af dem er oversat til spansk, kan han også bringe dem med til fodboldbanen i Spanien, når børnebørnene skal spille bold.

Ellers er det en anden rund bold, han selv bruger mest tid med - enten i Spanien eller den nær danske residens i Espergærde i Nordsjælland.

- Jeg har holdt mig til at være pensionist siden 2010. Men til gengæld med masser af tennis og andre gode ting, som man kan forsøde sin pensionisttilværelse med, fortæller han.