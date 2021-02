Danmarks første coronasmittede, Jakob Ramlyng, blev smittet efter en skiferie med sin familie i Italien. Han fik det positive testsvar 27. februar 2020. Derefter fulgte nogle stormfulde dage, hvor læger og fagfolk forsøgte at navigere i nye procedurer og ofte fik Ramlyng et "det ved jeg ikke" fra lægerne.

Et år med corona: Han var Danmarks "patient 0"

For et år siden registrerede Danmark sit første tilfælde af covid-19. Det var redaktør på TV2 News Jakob Ramlyng. En rystende oplevelse, fortæller han i dag.

Den 27. februar 2020 klokken to om natten fik Jakob Ramlyng et opkald fra sin læge.

