Et år efter Godhavn-undskyldning kommer nyt forslag

Mange af sager ligger flere årtier tilbage. Det kan derfor, ifølge Børns Vilkår, være svært at løfte bevisbyrden.

Organisationen Børns Vilkår foreslår, at der oprettes et erstatningsnævn, der skal sikre erstatning til ofrene for omsorgssvigt i systemet.

Forslaget kommer i kølvandet på etårsdagen for statsminister Mette Frederiksens (S) officielle undskyldning til Godhavnsdrengene. De fik undskyldningen, fordi de var blevet udsat for blandt andet tæsk og overgreb på drengehjemme Godhavn.

- Ofrene oplever, at blive mødt af et retssystem som prøver at benægte eller tale imod. Og vi ved, at mange ikke har psyken til den lange systembehandling, siger Rasmus Kjeldahl direktør i Børns Vilkår.

Det sidste år modtog Børns Vilkår 80 henvendelser om hjælp til erstatningssager. Det viser et stort behov for en bedre politisk løsning, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Rasmus Kjeldahl mener, at et nævn vil give en bedre behandling af ofrene, men også være en fordel for samfundet.

- Der er eksempler på retssager, som har kostet over en million. Og vi ser normalt, at erstatninger i den her slags sager ender på omkring 200.000 til 300.000 kroner.

Derfor vil et specialiseret nævn med rutinerede dommere, færre involverede og en fast kutyme være en billigere løsning.

Mange af sagerne ligger langt tilbage i tiden. Derfor kræver det blandt andet mange ressourcer, at skulle grave tilbage i arkiver.

Idéen om et erstatningsnævn har været på tegnebrættet hos Børns Vilkår i nogle år.

- Vi tror desværre ikke, at det er slut med børnesager, siger Rasmus Kjeldahl.

Ifølge organisationen er der udredninger på handicapområdet på vej. Her kigges der på, om samfundet har opført sig tilstrækkeligt. Her vil nævnet være nyttigt til at følge op på sådanne udredninger.