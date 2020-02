Eskalering af affald langs motorveje: "Det er noget forbandet svineri"

Affaldet får også lov til at ligge længere tid uden at blive samlet op. I 2018 sænkede Vejdirektoratet standarden for oprydning for at kunne holde opretholde sikkerheden på vejene.

- Oprydningen er nedprioriteret på grund af en politisk prioritering af, hvor mange penge skal vi bruge på det her område, og der har man så valgt, at vi lever med at have et lavere serviceniveau på det her, siger Søren Andersen.

Bilisternes interesseorganisation, FDM mener, at det er en uskik, at der smides affald ud fra bilerne.

- Det er jo klart. Man skal ikke kaste sit affald ud, når man sidder bag rattet eller kører rundt i trafikken. Det må man tage med til den nærmeste rasteplads eller tage med hjem i sin egen skraldespand for den sags skyld. Det hører ingen steder hjemme at smide det ud i naturen eller langs vejen, siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM, til TV 2 Lorry.

Og mængden af affald har fået Venstres medlem af Transportudvalget Hans Andersen til at tage affære.

Han mener, det skal være slut med affaldssvineriet.

- Jeg vil tage fat i transportministeren og bede ham om en redegørelse. Det er både trafiksikkerhed og almindelig anstændig oprydning, vi skal sikre, siger Hans Andersen til TV 2 Lorry.