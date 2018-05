Esben Lunde Larsen stopper som minister

- Efter i næsten 13 år at have været politiker som henholdsvis byrådsmedlem, viceborgmester, folketingsmedlem og minister har jeg meddelt statsministeren, at jeg ikke ønsker at genopstille ved næste folketingsvalg.

- Jeg har derfor stillet min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre - og regeringen - til sejr ved næste valg, skriver Lunde Larsen på det sociale medie.

Han udtræder dermed af regeringen, men fortsætter som medlem af Folketinget.

- Tiden er nu til at prøve noget nyt - det bliver spændende at se hvad, slutter Lunde Larsen opslaget af med at skrive.

Meldingen kommer, efter at Søren Pind tirsdag eftermiddag i et interview med Berlingske meddelte, at han stopper som uddannelses- og forskningsminister og forlader dansk politik.

I en pressemeddelelse tirsdag aften siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han onsdag vil gå til dronningen for at foretage en regeringsrokade.

Esben Lunde Larsen blev i februar 2016 udnævnt til miljø-, fødevare- og fiskeriminister efter en periode som uddannelses- og forskningsminister.

I august 2017 fik han dog frataget fiskeriområdet, der overgik til Karen Ellemann (V), i forbindelse med sagen om de såkaldte kvotekonger.

Esben Lunde Larsen har siden september 2011 været medlem af Folketinget for Venstre i Vestjyllands Storkreds.

Han startede sin politiske karriere i kommunalpolitik. Fra 2006 og frem til 2013 var han således medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor han også fungerede som viceborgmester i de sidste fire år.