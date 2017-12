Esben Lunde Larsen afviser jagt på ynglende dyr

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse har rejst bekymring om et ændringsforslag, der vil fjerne den såkaldte "bør-regel" fra et forslag til en revision af jagtloven.

Reglen lyder: Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar - 31. august.

- Vi indfører ikke jagttid på en masse pattedyr i deres yngletid, vi fjerner ganske enkelt en regel, fordi den er overflødig og reelt ikke har en juridisk betydning, siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

Kritikken er rejst af blandt andet Bo Håkansson fra DN.

- Vi har meget vanskeligt ved at tro, at det virkelig har været hensigten med forslaget at åbne mulighed for at fastsætte jagttider på de jagtbare pattedyr i deres yngletid. Men det er konsekvensen, siger han.

Esben Lunde Larsen oplyser, at jagttid besluttes af ministeren efter rådgivning fra Vildtforvaltningsrådet.

- Sådan er det i dag, og sådan vil det være efter fjernelsen af "bør-reglen", skriver han i pressemeddelelsen.

- Så rent faktuelt ændres der ikke noget i forhold til, hvordan jagt i yngleperioden reguleres, siger ministeren.