Erik Gundersen slipper ofte en glædeståre

- Det kan ramme mig meget, når jeg ser et ungt menneske lykkes efter at have kæmpet rigtig hårdt med nogle ting både på og uden for banen, siger Erik Gundersen.

- Jeg er blevet ramt et par gange i år, hvor jeg havde tårer i øjenkrogen og en klump i halsen, da det lykkedes os at slæbe medaljer hjem til Danmark, fortsætter han.

Han var selv ude for et skæbnesvangert styrt i England i 1989, som kostede karrieren og førligheden.

Han kan ikke bruge højre side af kroppen, og han er nødt til at lave øvelser hver dag for at holde sig i gang. Der hjælper det daglige arbejde speedway-talenterne.

- Jeg kan mærke, at det ikke bliver bedre med alderen, og jeg skal træne hårdt for at holde det ved lige. Mit arbejde i sporten gør, at jeg holder mig oven vande, siger Erik Gundersen.

Ud over speedway nyder Erik Gundersen at gå på jagt. Det har han gjort i mange år med gutterne, som han kalder dem.

Han bevæger sig normalt i et miljø med meget motorlarm. Derfor nydes stilheden i skovene både i Danmark og udlandet.

- Det giver en følelse af spænding, når man sidder mange timer uden at se noget. Man oplever mange ting i naturen, da man både sidder, når solen står op og går ned, fortæller han.

Styrtet, og det efterfølgende handicap, har ikke taget glæden eller optimismen ud af den tidligere speedway-stjerne. Han elsker sporten, og for ham er den helt unik.

- Selv om sporten tog noget fra mig, så gav den mig også meget. Så jeg er ikke bitter over det, der skete, siger Erik Gundersen.

Han vandt det individuelle VM i 1984, 1985, 1988.

Erik Gundersen bor i Tjæreborg lidt uden for Esbjerg sammen med sin kone, som han har en datter med.