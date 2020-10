Erhvervsskoler frygter de unge fravælger erhvervsuddannelser

Efter kritik fra både skoler og uddannelser er årets introforløb til ungdomsuddannelser for folkeskolens ældste elever aflyst på grund af frygt for at sprede coronavirus.

Eleverne plejer at besøge forskellige gymnasier og erhvervsskoler for at snuse til mulighederne - og hos de danske erhvervsskoler og -gymnasiers sammenslutning frygter man, at det vil betyde færre elever på erhvervsuddan.