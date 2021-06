Erhvervsorganisationer savner oplevelsesfradrag i sommerpakke

- Sidste år var katastrofalt for turisme- og oplevelseserhvervet, transportbranchen og vores eksportvirksomheder. Sommerpakken redder derfor på ingen måde brancherne på den lange bange, men giver et tiltrængt skub på den korte bane, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI, i en pressemeddelelse.

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv savner begge et oplevelsesfradrag i den sommerpakke, som et bredt flertal i Folketinget fredag præsenterede.

- Vi havde gerne set flere nye tiltag som for eksempel et oplevelsesfradrag, som for alvor sætter gang i efterspørgslen.

Dansk Industri foreslog i marts at indføre et oplevelsesfradrag i stil med håndværkerfradraget på ydelser for over 250 kroner.

Det skulle gælde i to år, og lade danskerne trække momsen fra i skat, når de for eksempel går på restaurant eller i biografen.

Dansk Erhverv kalder i en pressemeddelelse pakken for et "solstrejf i en vandpyt".

- Turismebranchen er banket tyve år tilbage, så der er virkelig brug for stimuli. Især i hovedstaden skal aktiviteten op, for sommeren ser rigtig grå, våd og trist ud, når det gælder antal gæster og indtjening, siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

- Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet på nogle større tiltag, som fradrag for oplevelser. Det er noget, der for alvor kan hjælpe de ramte virksomheder.

Han roser dog pakken for, at der er initiativer, der skal tiltrække flere turister til Danmark.

Heller ikke Horesta er imponeret over pakkens bidrag til turismen.

- Al hjælp til vores erhverv hilser vi velkommen. Men det er svært at forestille sig, at sommerpakken reelt kan skubbe gang i omsætningen i et erhverv, som er ekstremt presset og lige nu kæmper for at komme på fode igen," siger Kirsten Munch, politiske direktør i Horesta, i en pressemeddelelse.

Hos Danske Rederier mener administrerende direktør Anne H. Steffensen, at der er en god prioritering af de omkring 1,65 milliarder kroner.

- Der er fokus på lokale og nære indsatser gennem gratis færger, og der er samtidig skruet op for det lange lys med en klima- og eksportindsats, som også gavner rederierne, siger Anne H. Steffensen i en pressemeddelelse.