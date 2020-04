Erhvervsminister står ved kritik af Danske Bank

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) står på samråd ved kritik af Danske Banks stramning af kreditgivning.

- Sagen er, at vi lige nu står i en situation, hvor vi skal passe på. Vi skal undgå en selvforstærkende negativ spiral, der kan være ødelæggende for boligmarkedet.

- Lektien fra finanskrisen var, at man ikke skal lempe i gode tider og stramme i dårlige, siger erhvervsministeren og fortsætter:

- Det er klogt at stramme op, når boligpriserne stiger. Der står vi bare ikke i dag. Vi har et fælles ansvar for ikke at skabe unødig uro på boligmarkedet. Det gælder for os som politikere og for bankerne.

Samrådet er indkaldt af Liberal Alliances Ole Birk Olesen. Han har stillet spørgsmål, efter at Kollerup har kritiseret, at Danske Banks realkreditarm har hævet kravet til egenbetaling ved boligkøb til ti procent.

- Danske Bank gør det med denne beslutning sværere for nye boligkøbere at købe deres første bolig. Det er meget uheldigt, har Kollerup tidligere udtalt.

Kravet til egenbetaling var tidligere fem procent, hvilket er Finanstilsynets regel. Danske Bank har hævet det grundet usikkerheden på boligmarkedet udløst af coronakrisen.

Samrådet er del af en debat, hvor primært den borgerlige del af Folketinget mener, at den socialdemokratiske regering blander sig for meget i, hvordan det private erhvervsliv agerer, hvis de holder sig inden for loven. Som det eksempelvis skete med Ikeas åbning mandag.

- Vi er både politisk uenige om, hvorvidt bankerne skal være forsigtige forud for en truende krise.

- Og så er vi uenige om, hvorvidt en erhvervsminister skal gå ud og løfte en pegefinger over for banker, der agerer inden for loven, siger Ole Birk Olesen forud for samrådet.