Erhvervsminister er klar til at lukke firmaer bag kviklån

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil holde udbydere af kviklån i et strammere greb.

Ministeren vil onsdag præsentere et udspil over for kviklånsudbydere, skriver Politiken.

Fremover skal låne- og kreditudbyderne bag kviklån have en tilladelse fra Finanstilsynet for at kunne udbyde lån eller kreditter - som alle andre udbydere af lån i dag skal.