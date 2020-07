Erhvervsmand måtte rydde op efter Eurovision

Elendig økonomisk styring var før hans tid endt i et stort budgetunderskud på næsten 60 millioner kroner. Plus en stor udrensning i den tidligere ledelse.

Den erfarne Højland løste opgaven. Wonderful Copenhagen, der promoverer turismen i København, var bare to år efter tilbage på økonomisk solid grund.

Driftssikkerhed har været en del af hans aktive, alsidige virke med utallige bestyrelsesposter - heraf mange som formand.

Nogle steder sidder han fortsat, såsom som næstformand i Hjerteforeningen og formand for Soldaterlegatet, der støtter udsatte danske soldater, når de vender hjem.

Bag ham ligger en lang erhvervskarriere i nogle af landets tunge virksomheder, hvor hans systematiske virke har givet pote.

Han var først i et langt karriereforløb ansat i SAS Danmark, som kulminerede med posten som administrerende direktør. Her lærte han at begå sig på direktions- og bestyrelsesgangene.

Siden blev han i 1994 hentet til industriselskabet Superfos som koncernchef for at skabe ro. Han blev kendt som en leder, der leverede varen med fremgang og høje vækstrater. Højland blev set som en af erhvervslivet tunge gulddrenge.

Men i slutningen af 90'erne vendte skuden og vækstraterne. Superfos blev sat til salg.

Højlands forsøg på at forhindre et salg til udlandet endte med at koste ham jobbet på grund af "illoyalitet". Han blev fyret med et gyldent håndtryk på omkring 15 millioner kroner. Dengang var det mange penge, før fratrædelsesgodtgørelserne siden nåede skyhøjde.

Siden har han brugt sine erhvervserfaring i en lang række bestyrelsesposter, blandt andet som formand i Transmedica Holding, Siemens, Rambøll og som bestyrelsesmedlem i Danske Bank, Danisco, Bikubenfonden og mange andre.

Højland har været medlem af Velfærdskommissionen og er siden 2013 adjungeret professor på Copenhagen Business School (CBS).

Han er gift og har to voksne børn.