Erhvervslivets frække dreng

De fleste i Danmark forbinder ham nok med det blonde hår, store smil og måske flyselskabet Virgin Atlantic, som Richard Branson oprettede i 1984.

På det tidspunkt var han allerede en garvet erhvervsmand, da musikbiksen var vokset til et helt pladeselskab med blandt andre Sex Pistols og Culture Club i stalden.

Det voksende Virgin-imperium havde også fingrene i film, tv og spil.

Den ordblinde søn af en advokat og en tidligere balletdanser var godt nok droppet ud af skolen som 16-årig. Men han havde sans for forretning.

Siden er knopskydningen fortsat i et hæsblæsende tempo. Hundredvis af selskaber har fået klasket Virgin-navnet og det rød-hvide logo på sig.

Branson selv er blevet billedet på den selvskabte superiværksætter, der trodser traditionerne og går nye veje.

Alt fra ferierejser og telefoni til sodavand og bankdrift har Virgin-konglomeratet kastet sig over. Også jernbaner, hoteller og privat sundhedspleje er eller har været i porteføljen.

Imens har flamboyante Richard Branson plejet et image som en playboy og livsnyder.

Jordomsejlinger, ballonrekorder og jetsetliv har gjort ham verdensberømt. Barack Obama, USA's tidligere præsident, holdt en af sine første ferier som Bransons gæst, kort efter at han forlod Det Hvide Hus i 2017.

Det går dog ikke vildere for sig, end at Branson skam stadig er gift med sin partner i mere end 40 år, Joan.

Richard Branson blev slået til ridder i år 2000 og har også brugt energi og penge på humanitære indsatser, herunder at kæmpe imod klimaforandringer.

Han har også sat sigtekornene mod rumturisme med selskabet Virgin Galactic. Testflyvningerne er i gang, men hvornår den første tur finder sted, er endnu uklart.

Med Richard Bransons berømmelse og formue følger også offentlighedens kritiske øjne.

Det har blandt andet været kritiseret, at han har placeret både sig selv og sin virksomhed i skattely på Jomfruøerne.

Derfor var det meget upopulært, da Richard Branson bad den britiske stat om en hjælpende hånd, da Virgins flyselskaber blev ramt af coronakrisen i år.

Den voldsomme kritik fik ham til at gå ud med et forsvarsskrift for Virgins mange aktiviteter. Han lovede at stille sin privatø i pant for et eventuelt lån.

Siden har han solgt aktier og flyttet rundt på Virgin-pengene for at redde flyflåden.

Og selv om han har måttet gribe i egne lommer, går det nok også. Ifølge magasinet Forbes har Richard Bransons samlede formue en værdi af næsten 30 milliarder kroner.