Erhvervslivet roser ny aftale - men fyringer kan ikke undgås

Aftalen giver virksomheder mulighed for at dele arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at skulle fyre den. Aftalen gælder for resten af året.

Mens folk er hjemme, skal de kunne modtage en forhøjet dagpengesats.

Ifølge Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv, er aftalen en stor hjælp for de virksomheder, der stadig er berørt af coronakrisen.

Han nævner blandt andet, at virksomheder stadig døjer med ordrenedgang, og at hoteller fortsat mangler gæster.

- Derfor er vi utroligt glade for den her aftale om arbejdsfordeling.

- Virksomheder får nu mulighed for at sige til medarbejdere, at de i en periode skal arbejde tre dage, og så skal de være to dage på dagpenge, siger Laurits Rønn.

Adspurgt hvor mange fyringer man undgår med aftalen, siger direktøren, at det er meget svært at sætte tal på.

Han siger også, at man ikke kommer til at kunne undgå fyringer.

- Men jeg er helt overbevist om, at det her kan afbøde antallet af fyringer, således at virksomheder får mulighed for at fastholde mange medarbejdere, siger Laurits Rønn.

Aftalen om arbejdsfordeling blev indgået natten til mandag. Den er indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Aftalen erstatter ordningen om lønkompensation, som er udløbet med udgangen af august.

Under lønkompensationsordningen dækkede regeringen en del af lønnen for de medarbejdere, som virksomheder sendte hjem under coronakrisen.

Selv om aftalen om arbejdsfordeling bliver rost af Dansk Erhverv, så tror Laurits Rønn ikke, at den bliver lige så god som lønkompensationsordningen.

- Men det her er det muliges kunst, og vi bakker op om den her aftale og tror på, at den kan redde rigtig mange arbejdspladser, siger han.

Aftalen om arbejdsfordeling skal implementeres hurtigst muligt og vil gælde til 31. december i år.

For etablerede deleordninger vil der være mulighed for en forlængelse på op til fire måneder ind i 2021.