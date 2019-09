Erhvervslivet har nøglerolle i DF's klimavision

Dansk Folkeparti har efter valget 5. juni udarbejdet en samlet klimapolitik. Det er sket for at undgå, at partiet igen bliver set som værende ligeglade - måske endda skeptiske - når det kommer til indsatsen for at begrænse klimaforandringerne.

DF-profilen Morten Messerschmidt er udnævnt til ny klimaordfører og Dansk Folkeparti har meldt ud, at målet for partiet er at gøre Danmark CO2-neutralt i 2050.

- Det fremstod som om, vi ikke gik op i klimaet. For vi har set det som energipolitik, boligpolitik eller transportpolitik. Der var vi ikke hurtige nok. Men det råder vi så bod på nu med en samlet politik om, siger Morten Messerschmidt.

Han fortæller om den nye klimapolitik, at den fokuserer på at finde løsninger i erhvervslivet - industrien og landbruget. Og ikke at få danskerne til at ændre adfærd med skatter og afgifter.

- Folk må meget gerne ændre adfærd, men det skal jo helst være til en klog adfærd. Lægger man bare afgifter på bøffer og flyrejser, så fører det ikke til mindre CO2-udledning, siger klimaordføreren og fortsætter:

- Så vil folk bare købe de billigere produkter, der ofte er produceret i andre lande og med et større klimaaftryk.

I stedet vil Dansk Folkeparti stille "ambitiøse krav og mål" for, hvor erhvervslivet skal være i 2030, når det kommer til CO2-udledning.

- Og så vil vi give dem muligheden og friheden til at udvikle de teknologier, der kan være med til at løse problemerne, siger Morten Messerschmidt.

Partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, sagde i sin tale til årsmødet, at EU skal blande sig uden om mange ting i Danmark. Klimaindsats er dog et sted, hvor det transnationale samarbejde kan bruges, siger Morten Messerschmidt.

- Det åbenlyst, at spørgsmål om klimapolitik og energipolitik ligger naturligt i EU. Så det giver dog mening at regulere derfra, siger ordføreren.

Han nævner det europæiske kvotesystem for CO2, ETS. Her skal virksomheder købe CO2-kvoter, hvilket hjælper til at begrænse udledningen og belønner dem, der udleder mindst.

- Det er en god og klog måde at gøre det på. Vi vil gerne gøre det meget lettere for private at købe CO2-kvoter til destruktion. Så kan man vise samfundssind ved at købe CO2-kvoter, der bliver fjernet fra systemet.

- Så presser man prisen på kvoterne op og gavner den del af industrien, der er CO2-venlig i sin produktion, siger klimaordføreren.