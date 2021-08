Erhvervslivet håber Wammen har hurtige hænder med i finanslov

Det fortæller vicedirektør i Dansk Industri, Kim Graugaard, forud for regeringens udspil.

- Det, vi har brug for, er ikke kun ting, der kan virke på langt sigt. Det er lige nu, vi mangler hænder og hoveder. Derfor er der brug for noget, der virker nu og her, siger han.

Regeringen har selv erklæret, at den agter at præsentere initiativer, der vil øge antallet af hænder på arbejdsmarkedet.

Det er det, der også kaldes arbejdsudbuddet. Det har ikke som sådan noget at gøre med, at der bliver mere arbejde tilgængeligt, men nærmere, at der arbejdes mere. Det kan både være af folk, der allerede er i arbejde, eller af personer, der tidligere har stået uden arbejde.

Dansk Industri repræsenterer nogle af de virksomheder, som mener at savne hænder. Og her har man selv nogle forslag til, hvordan man omgående kan gøre det nemmere at finde mennesker at ansætte.

Et af dem er at give en præmie til personer, der ellers overvejer at gå på efterløn. Et andet er at sænke dagpengesatsen for akademikere, der netop er blevet færdig med deres uddannelse.

- Det, at give folk en præmie for at blive et par år mere på arbejdsmarkedet, eller give et økonomisk incitament til, at de dygtige unge, der kommer ud fra universiteter, kommer hurtigere i gang, kan virke hurtigt, siger Kim Graugaard.

- Det er derfor, vi fokuserer meget på det. For vi har brug for noget, der virker hurtigt.

Helt konkret mener Dansk Industri, at det kan gå an at sænke dagpengesatsen for nyuddannede til 60 procent af den maksimale dagpengesats for en, der ikke forsørger et barn.

Det vil, ifølge Dansk Industris egne udregninger, give, hvad der svarer til 2800 flere personer på arbejdsmarkedet. Samtidig vil det bidrage med 900 millioner kroner til statskassen.

Venstre har tidligere haft et lignende forslag, men det var ikke afgrænset til akademikere.

Dengang var Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, ikke afvisende. Samme indstilling havde regeringens støtteparti De Radikale.

Modsat mente Enhedslisten, at det var "et helt ufatteligt ringe forslag," fordi det ifølge partiet vil undergrave det sociale sikkerhedsnet.