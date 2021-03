Studerende frygter, at mange studerende vil overveje helt at droppe kandidatdelen af uddannelsen, hvis SU'en omlægges til lån, som Dansk Erhverv foreslår. Erhvervslivet mener dog ikke, forslaget vil betyde færre studerende på kandidatuddannelserne. (Arkivfoto)

Erhvervsliv vil omlægge SU til lån

Uddannelsessystemet skal styrkes for millioner ved at omlægge SU til lån for kandidatuddannelser, mener erhvervslivet. Regeringen afviser forslaget.

Dansk Erhverv foreslår det sidste - at det offentlige stopper med at betale SU til de kandidatstuderende på landets universiteter. Det skriver Berlingske.

Skal de studerende i Danmark fortsat have en fast ydelse fra staten hver måned - eller skal staten hellere tilbyde de unge et lån?

