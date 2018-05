Erhvervsliv skuffet over minimal lempelse af udlændinges bijob

Både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv ærgrer sig over, at et forslag fra regeringen om at lempe reglerne for udenlandske arbejdstageres mulighed for bijob er blevet kraftigt udvandet på sin vej gennem Folketinget.

Efter at forslaget er blevet diskuteret i Folketinget tirsdag, står det klart, at det kun bliver udenlandske forskere, der slipper for at skulle søge særskilt tilladelse, hvis de vil arbejde uden for deres hovedbeskæftigelse i Danmark.

Og det skuffer altså erhvervslivet.

Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jacob Holbraad, påpeger, at de fleste udlændinge fra lande uden for EU, der arbejder i Danmark, kommer via den såkaldte beløbsordning.

Det betyder, at de tjener mindst 417.793 kroner om året.

- Dem, der kommer her, kommer for at arbejde. De kommer for at gøre det godt, ikke for at være illegal arbejdskraft, siger direktør i DA Jacob Holbraad.

- Man løser ikke problemet. Det synes jeg, er uansvarligt. Det er folk, der tjener en pæn løn og er højt kvalificerede, siger DA-direktøren.

Dansk Erhverv påpeger, at danske virksomheder generelt har brug for arbejdskraft.

- Det vil give rigtig god mening at lade udlændinge, der allerede arbejder i Danmark, arbejde lidt mere, mener Peter Halkjær, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Debatten startede sidste år, da en række udenlandske forskere og klassiske musikere fortalte, at de havde fået bøder, fordi de havde holdt oplæg eller spillet koncert uden for deres faste arbejdsplads.

Det skulle de have søgt særskilt tilladelse til ifølge reglerne.

Nu bliver reglerne altså lempet, men i første omgang kun for forskere. Måske bliver de også lempet for musikere efter sommer.