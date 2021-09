Erhvervsliv om klimaplan: Klarhed kan ikke vente til 2025

Det siger Ulrich Bang, klima- og energipolitisk chef i brancheorganisationen Dansk Erhverv, efter at regeringen onsdag har præsenteret sit klimaprogram.

Virksomhederne kan ikke vente til 2025 på at få klarhed på klimaområdet.

Her har regeringen præsenteret 24 indsatser, der skal sikre, at målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 nås.

De får dog frem til 2025 til at komme på plads. Og det møder kritik fra Ulrich Bang fra Dansk Erhverv.

Han mener, at EU i klimakampen har været en Tesla, mens Danmark nærmere har været en bil fra det russiske bilmærke Lada.

- Fra EU's klimamål på 55 procent gik der kun et halvt år, inden EU-Kommissionen fremlagde en stor lovpakke for at nå målet.

- Omvendt er der i Danmark gået to år fra folketingsvalget, til regeringen nu fremlægger en samlet klimaplan - og yderligere fire år, før alle lovforslag er klar, skriver han i en kommentar.

Virksomhederne kan ifølge Ulrich Bang ikke vente så længe på klarhed.

Han peger på, at det særligt haster med at få de tværgående initiativer som en grøn skattereform på plads. Med den stiger energiafgifterne for en række erhverv, hvilket skal reducere udledningen.

Aftalen blev indgået i december. Men en række detaljer udestår fortsat. For eksempel om en CO2-afgift, der ikke indføres lige med det samme.

- Virksomheder står hver dag i beslutninger om, hvorvidt de skal investere i noget grønt eller sort. Og der betyder afgiftstrykket noget, siger han.

Også Dansk Industri så gerne, at den grønne omstilling kom op i fart.

Brancheorganisationen peger på, at der hurtigt skal træffes en stribe vigtige politiske beslutninger på området, hvis målet for 2030 skal nås.

- Virksomhederne har brug for investeringssikkerhed og klarhed, og derfor er det godt med en klar skæringsdato.

- Men vi vil bestemt ikke kritisere, hvis beslutningerne bliver taget endnu tidligere end 2025, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en kommentar.