Erhvervsliv håber på billige billetter og fradrag for hotelophold

Det mener Dansk Erhverv, der har flere bud på, hvordan politikerne nu skal udmønte pengene, så de gør mest muligt gavn i de erhverv, der har været lukket ned under coronapandemien.

Det falder på et virkelig tørt sted, når et bredt politisk flertal natten til onsdag har besluttet af afsætte 1,65 milliarder kroner til sommer- og erhvervspakke, der blandt andet skal sætte gang i oplevelses

Ifølge administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen bør pengene bruges på at motivere folk til at bruge oplevelseserhvervene.

- Et af vores forslag er, at man laver et oplevelseskort, som giver halv pris på at besøge kulturinstitutioner i hele Danmark - uanset om de er statslige eller private.

- Det kan også være, at man skal have et fradrag, hvis man spiser på restaurant eller tager en hotelovernatning.

- Noget, som gør, at man virkelig får en motivation til at bruge oplevelseserhvervene her i løbet af sommeren, så vi får gang i hjulene, siger han.

I pakken afsættes der blandt andet 295 millioner kroner i 2021 til turismesektoren. Pengene skal særligt fokuseres omkring de større byer.

Regeringen og aftalepartierne er også enige om at styrke indsatsen for kultur-, idræts- og foreningslivet med 330 millioner.

Med aftalen afsættes også 110 millioner kroner til at gøre indenrigsrejser billigere i sommerperioden.

Det glæder blandt andet Sammenslutningen af Danske Småøer, der formentligt kan se frem til en håndsrækning i form af billigere færgebilletter.

- Vi er glade for, at der er sat penge af til indenrigstransport. Det er jo formentligt også de danske småø-færger. Vi har ventet i spænding, siger formand Dorthe Winther.

- Det betyder rigtig meget for de erhvervsdrivende på øerne, at der kommer nogle herud, så der kan komme gang i den efter coronanedlukningen.

De 110 millioner ti indenrigstransport er dog væsentligt mindre end de 205 millioner, som regeringen indledningsvist havde foreslået.

- Det er ikke sikkert, at færgebilletterne så bliver gratis i år, men det kan måske blive til takstnedsættelser, så vi kan få meldt ud, at vi synes, at danskerne skal tage på ferie på de små øer, siger Dorthe Winther.

Aftalepartierne har også afsat en ramme på 400 millioner til at understøtte udsatte brancher som messer, konferencer, hoteller og luftfart.

Til gengæld ophører de generelle hjælpepakker 1. juli. De erstattes af nye ordninger med særligt fokus på udsatte virksomheder.

Fra 1. juli og tre måneder frem kan virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 45 procent få økonomisk hjælp til at dække deres faste omkostninger.

Ifølge Dansk Erhverv er det dog afgørende, at der er kompensation, så længe der er restriktioner.