Erdogans onde ånd fylder rundt i USA

Der var måske ikke mange uden for Tyrkiet, der havde hørt om Fethullah Gülen, hvis det ikke var for Recep Tayyip Erdogan, den tyrkiske præsident.

For fem år siden var der kupforsøg i Tyrkiet, og Erdogan gav Gülen og hans Hizmet-bevægelse skylden.

Gülen afviste anklagen, og det gør han stadig.

Han er en ældre herre nu og fylder den 27. april 80 år.

Men Erdogan er stadig efter Gülen, der bor i Pennsylvania, USA.

Trods gentagne anmodninger fra Erdogan vil USA ikke udlevere Gülen.

Selv om den muslimske prædikant Gülen har boet i USA i årevis, har han stadig en fremtrædende rolle i Tyrkiet.

Siden kupforsøget i 2016 har der været omfattende retssager med Gülen og Hizmet i centrum.

Titusindvis af lærere, officerer og mange andre er blevet fyret eller fængslet eller begge dele med den begrundelse, at de støtter Hizmet.

Erdogan kalder Hizmet for en terrororganisation.

Erdogan og Gülen var ellers allierede i tyrkisk politik engang.

Begge er religiøse og arbejdede sammen om at indsætte troende embedsmænd på topposter i statsadministrationen, militæret og medierne.

Men nogle år før kupforsøget i 2016 begyndte det at gå skævt.

Erdogan blev beskyldt for korruption. Det så ud til, at Gülens lejr stod bag beskyldningerne.

I 2013 blev forholdet mellem dem koldt.

Fethullah Gülen har boet i USA siden 1999, men har fra distancen opretholdt et netværk af Hizmet-skoler, virksomheder og organisationer. Både i Tyrkiet og andre lande.

Han har desuden skrevet mange bøger.

Det er en moderat bevægelse. Grundlaget er med prædikantens ord "et mere moderne islam", hvor dialog mellem religioner er centralt.

Han afviser islam som en politisk filosofi. Muslimer og andre skal kunne leve sammen i et samfund baseret på moral og etiske principper.

Han er selv vokset op med koranen tæt inde på livet.

Han blev født i landsbyen Korocuk i det østlige Tyrkiet. Faren var imam, moren underviste i koranen.

Han blev selv imam og lærer, men ifølge en officiel biografi fra hans bevægelse stoppede han med det i 1981.

I stedet begyndte han på sociale aktiviteter. Han dannede private firmaer, herunder medier, og private skoler.

Hans virksomhed voksede sig velhavende, antallet af tilhængere voksede også støt.

I 1999 rejste han til USA og blev.

Hans tilhængere siger, at han rejste for at blive lægebehandlet.

Andre siger, at det var ved at blive for hedt for ham i Tyrkiet, hvor hans virke stødte sammen med de sekulære love, der var i kraft dengang.

Myndighederne var ved at undersøge ham og Hizmet for at underminere regeringen.

Kritikere siger, at flytningen var et selvvalgt eksil.