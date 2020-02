Skægkræet er kommet til Danmark, og det lille dyr giver panderynker for arkiver, museer og andre instanser, som opbevarer historiske genstande. Dem kan dyrene nemlig gøre skade på. I private hjem udgør insektet dog ikke den store fare og kan som regel begrænses i antal ved at støvsuge jævnligt.

Er skægkræet flyttet ind hos dig?

Nyt skadedyr er ufarligt for mennesker, men det er en god idé at holde øje med papirer, malerier og tørre fødevarer.

Du kender sikkert allerede sølvfisken. Et lille, glinsende insekt, som godt kan lide at hænge ud på dit badeværelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her