Epidemiolog anbefaler københavnertiltag i hele landet

- Lige nu fokuserer vi på hovedstadsområdet, og det er efter min epidemifaglige vurdering lidt en misforståelse. Det er rigtigt, at vi her ser den store vækst, men det er der også andre steder. Vi er i en situation, hvor lidt større udbrud kan forekomme hvor som helst.

- Så jeg vil fagligt mene, at det vil være en god idé at udstrække nogle af tiltagene til hele landet, lyder det.

Han understreger, at effekten af tiltagene, som blev annonceret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i sidste uge, og som altså træder i kraft mandag, endnu ikke kan ses.

Han synes dog, at tiltagene ligger i "den beskedne ende".

Lørdag eftermiddag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at regeringen "overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere".

Ifølge Viggo Andreasen er ungdomsuddannelser og de to-tre ældste klassetrin i folkeskolen et oplagt sted at begynde, fordi der foregår megen smittespredning.

- Det sker ikke nødvendigvis i klasserne, men i aktiviteterne der følger med. Pendling frem og tilbage, ses med venner efter skole og den slags.

- Men om man vil skrue der eller ej, er i høj grad et politisk spørgsmål. Man har strakt sig langt for at holde skolerne åbne.

Han forklarer, at smitten foregår en lille smule mange steder. Derfor giver det ikke i sig selv mening at slå ned ét sted, lyder det.

- Vi skal reducere den samlede mængde af kontakter mellem mennesker, og hvad vi så vælger, er et stykke hen ad vejen et spørgsmål om, hvor vi samfundsmæssigt mener, at det gør mindst ondt.

Viggo Andreasen peger blandt andet på mere hjemmearbejde, fitnesscentre og arrangementer med fællessang.

- Jeg undrer mig over, at folkekirkerne ikke har fået besked på, at der ikke må synges til jul og til gudstjenester. Jeg kan forstå, at man ikke ønsker at gribe ind der, men vi har god evidens for, at fællessang i mange situationer har ført til smittespredning.

- Også i fitnesscentrene er der gang i lungefunktionen. Men det er et politisk valg, hvilke veje man vil gå, understreger han.