Epidemiolog: Ny coronavariant er som en helt ny sygdom

Det tyder på, at der er såkaldt krydsimmunitet ved coronavarianterne. Det vil sige, at har man været smittet med den ene variant, er man også immun over for den anden. Men med omkring 165.000 bekræftede coronatilfælde i Danmark, har for få opnået den immunitet, siger Viggo Andreasen.

- Der er så få immune i Danmark, at det i praksis svarer til, at der kommer en ny sygdom ind, siger han.

Statens Serum Institut (SSI) har anslået, at op mod knap 800 personer er blevet smittet med en ny coronavariant, der er mere smitsom end den sædvanlige.

Forskellige undersøgelser har anslået, at den nye variant kaldet B117 er 50-70 procent mere smitsom end den hidtidige, og derfor bør man gøre alt, hvad man kan for at sikre sig, at den ikke breder sig ukontrolleret, siger Viggo Andreasen.

- Vi er i en situation, hvor vi er nødt til at standse den ved at have mindre kontakt med hinanden.

- Man skal regne med, at kontakttallet er øget med 50-70 procent. Lige nu ser det ud, som om den corona, vi er vant til, har et kontakttal med de nuværende restriktioner på lige under 1,0, siger han.

Kontakttallet dækker over, hvor mange andre en person smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

Fra 14. november til 26. december er der i Danmark fundet 86 tilfælde af den nye virusvariant. Det svarer til, at den er blevet fundet i 0,8 procent af de omkring 10.000 prøver, der er blevet undersøgt for den nye virustype.

Andelen af påviste tilfælde stiger imidlertid. I den sidste uge af perioden blev den nye virusvariant fundet i 2,3 procent af de undersøgte prøver.

Da det kun er 11 procent af de positive coronaprøver, der er blevet undersøgt for den nye virusvariant, forventer SSI, at det reelle antal personer, som er smittet med varianten, vil være cirka ni gange højere.

Viggo Andreasen mener, at den nye virusvariant har sat Danmark i en situation, der minder om den, vi så i marts, hvor coronaen begyndte at brede sig hurtigt.

- Der er ikke så meget andet, vi kan handle med lige nu og her, end at stramme yderligere op på restriktioner. På sigt kan man håbe på at få stoppet noget af den her virusspredning med bedre smitteopsporing, men det tager tid, siger han.