Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser tirsdag, at kontakttallet er 1,1. (Arkivfoto)

Epidemien er igen svagt tiltagende - kontakttal beregnet til 1,1

Trods et kontakttal på 1,1 mener sundhedsministeren, at epidemien holdes på et stabilt niveau i Danmark.

Epidemien er igen tiltagende i Danmark, da kontakttallet er beregnet til 1,1.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. De to forgangne uger har kontakttallet været beregnet til 1,0.

- Vi har i dag et kontakttal beregnet til 1,1. Dermed lykkes vi fortsat med at holde epidemien på et stabilt niveau i Danmark.

- Det er en gunstig situation, og det giver os et godt afsæt for genåbningen i morgen, skriver sundhedsminister i sit tweet.

Han henviser blandt andet til, at det fra onsdag igen bliver muligt at gå på restaurant, bar eller værtshus. Det kræver blot en forudgående bordbestilling.

Kontakttallet - der også har været kendt som smittetrykket - er en beregning, hvor man forsøger at udregne, hvordan epidemien udvikler sig.

Når tallet er 1,1, vil det sige, at ti smittede sender smitten videre til elleve andre. Epidemien er dermed tiltagende.

Hvis kontakttallet til gengæld er 1,0, udvikler epidemien sig fladt, mens den vil aftage med et kontakttal på under 1,0.

Kontakttallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted.

Tallet er beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden og bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet.

Kontakttallet siger dog ingenting om, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

For eksempel var kontakttallet på 1,3 i starten af juli, hvor der var mellem 10 og 50 smittetilfælde om dagen.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.