Epidemien vurderes igen til at være svagt stigende, så 10, der er coronasmittede, i gennemsnit når at smitte 11 andre. (Arkivfoto).

Epidemien er atter svagt stigende med kontakttal på 1,1

Kontakttallet stiger til 1,1. Det betyder, at 10 coronasmittede i gennemsnit smitter 11 andre med virusset.

Kontakttallet er steget fra 0,9 i sidste uge til i denne uge at være på 1,1. Dermed er epidemien igen stigende.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

- Epidemien ser derfor ud til igen at være svagt stigende i samfundet. Det skal vi alle gøre, hvad vi kan for at ændre, skriver ministeren.

At kontakttallet er på 1,1 betyder, at 10 coronasmittede personer i gennemsnit når at smitte 11 andre.

Kontakttallet er beregnet ud fra blandt andet udviklingen i antallet af bekræftede smittetilfælde.

I beregningen ses der på en periode på syv dage for at mindske "tilfældige fluktuationer" (udsving, red.) fra dag til dag, fremgår det af Statens Serum Instituts hjemmeside. Her er det opdaterede tal ikke offentliggjort endnu tirsdag eftermiddag.

De fem foregående uger har kontakttallet ligget mellem 0,9 og 1,2.

Meldingen om en udvikling i epidemien kommer, efter at der det seneste døgn er bekræftet 1220 nye smittetilfælde i Danmark. Det er det fjerdehøjeste daglige tal, siden virusset kom til landet.

Det er dog vigtigt at tage højde for, at der på nuværende tidspunkt bliver testet langt flere personer, end der blev i foråret.

En opgørelse fra Statens Serum Institut tirsdag viser, at knap 3,2 millioner borgere i Danmark er blevet testet for coronavirus. Der er taget over 6,4 millioner prøver for covid-19, som er den sygdom, man får af virusset.