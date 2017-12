Entreprenør får bøde efter etårig styrtede ned fra 6. sal

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Drengen faldt gennem et mellemrum på 16,6 centimer mellem altanen og bygningen. Han pådrog sig omfattende skader, men overlevede faldet.

Efterfølgende blev der rejst tiltale mod både entreprenøren og selskabet, der ejer bygningen.

Entreprenøren erkendte, at bygningsreglementet var overtrådt, men stillede spørgsmålstegn ved, om drengen rent faktisk var faldet ned gennem mellemrummet.

Men landsretten finder det bevist, at det var det, der skete.

- Jeg er glad for, at landsretten slog fast en gang for alle, at den lille dreng faktisk faldt ned fra altanen, og at dette kunne ske, fordi altanen var sikkerhedsmæssig uforsvarlig, udtaler senioranklager Liselotte Bøhm.

Selskabet, der ejer bygningen, mente ikke, at det bygningsreglement, der var rejst tiltale efter, var gældende, da ulykken skete.

Men det var det, slog landsretten fast.

Alligevel blev selskabet frifundet, da landsretten ikke fandt det bevist, at nogen i selskabet var klar over, at altanerne var mangelfulde, hedder det i pressemeddelelsen.